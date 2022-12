Deutsche Fußball Liga : Ex-HSV-Managerin Kraus fordert Umdenken nach Hopfens DFL-Aus

Hamburg Ex-HSV-Managerin Kraus fordert ein Umdenken in der DFL.

„Es ergibt keinen Sinn, jemanden von außen einzustellen, und diesem Menschen dann vom ersten Tag an zur Last zu legen, dass er oder sie von außen kommt“, erklärte Kraus, die zwischen 2003 und 2011 als erste Frau im Vorstand eines deutschen Fußball-Bundesligisten arbeitete. „Aus der Position der Schwäche kann niemand souverän aufspielen und die neuen Impulse einbringen, die der Fußball so dringend braucht.“