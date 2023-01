Sportpolitik : Experte: IOC-Kurs „wieder mal ein Kotau vor Russland“

Das IOC hat angekündigt, russische Athleten trotz des Krieges in der Ukraine bei Olympischen Spielen zulassen zu wollen. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Berlin Die IOC-Linie zu einer Rückkehr russischer Sportler in internationale Wettbewerbe ist stark umstritten. Experte Gunter Gebauer wähnt den Dachverband in Angst vor Russland.

Das IOC um Präsident Thomas Bach hatte zuletzt angekündigt, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus trotz des Krieges in der Ukraine Wege für eine Rückkehr auf die internationale Sportbühne öffnen zu wollen. Das könnte auch eine Teilnahme an den Sommerspielen 2024 bedeuten, wenn auch nur unter neutraler Flagge.

Olympia-Boykott war bisher wenig erfolgreich

Einen Olympia-Boykott von Ländern wie Deutschland aus Solidarität mit der Ukraine, sollten Russen in Paris starten dürfen, hält der Sportphilosoph für den falschen Weg. Bisherige Boykottformen wie 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles seien relativ erfolglos gewesen und hätten eher der Gegenseite freien Lauf gelassen, sagte Gebauer. Ein Boykott in Paris werde „die Russen überhaupt nicht stören, Hauptsache, sie können die Medaillenspiegel anführen“, sagte der 79-Jährige.