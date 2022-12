Fußball-Anhänger : Fanvertreter: Verhältnis zu Polizei nach Corona nicht besser

Hannover Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind vorbei, die Stadien wieder voll. Das birgt auch Konflikte. Der Dachverband der Fanhilfen fordert von der Polizei Veränderungen im Umgang mit Fans.

Im August hatte ein Vorfall in Wolfsburg Kritik hervorgerufen. Die Polizei hatte am Bahnhof Fans von Werder Bremen stark kontrolliert. Die Bremer Ultras empfanden die polizeilichen Maßnahmen als unverhältnismäßig und kehrten aus Protest wieder in die Hansestadt zurück.