Weiter auf Relegationsplatz 16 : 0:0 gegen Berlin: 1. FC Köln holt ersten Punkt im neuen Jahr

Köln Der 1. FC Köln hat mit einem 0:0 gegen Hertha BSC Berlin am Samstag seine Niederlagenserie beendet und bleibt erstmals im neuen Kalenderjahr ungeschlagen. Dennoch kleben die Geißböcke weiter auf Relegationsplatz 16 fest.

Der 1. FC Köln hat eine ordentliche Reaktion auf das Debakel von Freiburg gezeigt. Mit dem 0:0 im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin sicherten die Geißböcke am Samstag wohl auch den Job von Trainer Markus Gisdol, der nach dem schlimmen 0:5 im Breisgau mal wieder in die Kritik geraten war.

Der Punkt gegen die mit 275 Millionen Investor-Millionen aufgepumpten Hauptstädter war ein Punkt der Moral, in der Tabelle allerdings kleben die Geißböcke weiter auf Relegationsplatz 16. „Wir wollten natürlich gewinnen und die Unruhe bei der Hertha besser ausnutzen. Nach vorne haben uns aber die Lösungen gefehlt“, sagte FC-Torwart Timo Horn.

Markus Gisdol zog mit einem Fünffachwechsel die Konsequenzen aus der Blamage von Freiburg. Benno Schmitz, Jorge Meré, Ismail Jakobs, Salih Özcan und Anthony Modeste flogen aus der Startelf. Kingsley Ehizibue, Sava Cestic, Rafael Czichos, Jannes Horn und Dominick Drexler nahmen ihre Plätze ein. Die FC-Trainer entschied sich damit wie erwartet für eine Dreierkette, die mit Cestic, Czichos und Sebastiaan Bornauw in der gleichen Besetzung wie beim 2:1 in Dortmund und beim 2:2 gegen Wolfsburg auflief.

Nur Abnehmer fanden sich keine, denn Gisdol ließ ohne Stoßstürmer spielen. Verständlich, nachdem der Versuch mit Modeste in Freiburg so schief gegangen war. Immerhin gewannen die Geißböcke durch die Aktionen des schnellen Niederländers etwas mehr Vertrauen in ihre Angriffe. Kapitän Jonas Hector (16./45.+2) und Drexler (27.) generierten daraus Abschlüsse, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden.