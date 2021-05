Relegations-Hinspiel : Der FC unterliegt Kiel 0:1 und muss zittern

Köln Der 1. FC Köln muss mehr denn je um den Klassenerhalt in der Bundesliga bangen. Die Geißböcke unterlagen Holstein Kiel im Hinspiel der Relegation trotz klarer Überlegenheit 0:1.

Der Klassenerhalt ist für den 1. FC Köln wieder in weite Ferne gerückt. Im Hinspiel der Relegation unterlag der FC am Mittwochabend Holstein Kiel trotz klarer Überlegenheit 0:1. Um die Klasse doch noch zu halten, muss der FC nun in Kiel am kommenden Samstag (18 Uhr, Dazn) unbedingt gewinnen. Den einzigen Treffer erzielte Simon Lorenz (61.).