10. Bundesliga-Spieltag 1. FC Köln nach 1:1 gegen Augsburg Tabellenletzter

So kurz vor dem Start in die entscheidende, fünfte Jahreszeit traten die Kölner in den neuen Karnevalstrikots an. Und sie kamen gut aus den Startlöchern. Übernahmen die Kontrolle und versuchten es oft über die linke Bahn und den schnellen Maina. Augsburg war zunächst darauf bedacht, einen frühen Rückstand zu vermeiden. Doch das wäre beinahe misslungen: Waldschmidt auf Tigges, Tigges mit der Sohle auf Waldschmidt, doch der Schuss des Ex-Nationalspielers rauschte um Zentimeter am Tor vorbei (7.). Ein erstes Ausrufezeichen. Und es sollte ein weiteres folgen, als Carstensen Waldschmidt auf die Reise schickte, nach dessen Hereingabe klärte Jeffrey Gouweleeuw nur unzureichend, und Maina betätigte sich als das, was man Abstauber nennt – 1:0 (16.).