20 Verträge laufen bis 2023 aus : Droht dem FC der komplette Umbruch?

Köln Benno Schmitz hat seinen Vertrag verlängert, Tomas Ostrak wird den Verein im Sommer verlassen – beim 1. FC Köln nimmt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit Fahrt auf. Doch der Blick geht auch schon Richtung 2023. Denn in den kommenden 15 Monaten laufen gleich 20 Verträge bei den Geißböcken aus.

Aussprechen will es in Köln noch niemand, doch mit 36 Punkten nach 24 Spieltagen darf man beim FC wohl getrost mit den Planungen für die kommende Erstliga-Saison beginnen. Selbst wenn die vermeintliche Klassenerhalt-Marke von 40 Zählern am Ende über den Verbleib der Liga entscheiden sollte, vier Punkte aus den verbleibenden zehn Spielen sind mehr als realistisch. Die ersten Transfergedanken gibt es in Köln wohl auch schon. Nils Petersen vom SC Freiburg soll genauso umworben sein wie Leo Greiml aus Wien. Doch auch im aktuellen Kader gibt es zahlreiche Baustellen, die der FC noch bearbeiten muss. Bis zum Sommer 2023 laufen knapp 20 Verträge aus, vier sogar in diesem Sommer. In Köln könnte es also innerhalb der nächsten 15 Monate einen kompletten Umbruch geben.

Ostrak wechselt im Sommer in die USA

Erst der Transfer von Tomas Ostrak, jetzt die Vertragsverlängerung von Benno Schmitz. Es kommt Bewegung in die Kaderplanung. In den kommenden Wochen werden sich die Kölner Verantwortlichen vor allem um die akuten Fälle Gedanken machen müssen, die vier Verträge, die im Sommer auslaufen. Mit Benno Schmitz meldete der Verein am Donnerstag Vollzug, der Außenverteidiger bleibt den Kölnern bis 2024 erhalten. „Benno ist einer der Stabilisatoren unserer Mannschaft. Er spielt eine richtig gute Saison und hat eine starke Entwicklung gemacht, die ich noch nicht am Ende sehe“, sagte FC-Cheftrainer Steffen Baumgart. Eine ähnliche Meldung würde der Verein auch gerne mit Florian Kainz veröffentlichen. Doch Kainz hat sich erst einmal Bedenkzeit erbeten. Für den Österreicher geht es im Alter von 29 Jahren möglicherweise um die letzte Station seiner Karriere. Das erste Angebot von rund 800 000 Euro hat der Mittelfeldspieler, der aktuell laut Bild ein Jahresgehalt v on 1,5 Millionen Euro verdient, abgelehnt. Dennoch sieht man in Köln die Chance, dass Kainz beim FC bleibt.

Auch Louis Schaub lehnte offenbar die erste Offerte der Kölner ab. Beim FC will man wohl die kommenden Wochen oder Spiele abwarten und dann schauen, ob man dem Österreicher ein neues Angebot unterbreitet. Fakt ist, die Corona-Krise hat den FC einen Umsatz-Verlust von 80 Millionen Euro beschert. Große Luftsprünge kann man in Köln also nicht machen. Es muss gespart werden. Der Vertrag von Tomas Ostrak läuft in diesen Sommer ebenfalls aus, wird aber definitiv nicht verlängert. Der Tscheche wechselt zu St Louis in die Major League Soccer. Ostrak galt viele Jahre als großes Talent, wurde aber immer wieder verliehen, schaffte den Durchbruch auch unter Steffen Baumgart nicht, der die Qualitäten des kleinen Mittelfeldspielers aber mehrfach lobte. Ob Jannes Horn in Köln bleibt, ist unwahrscheinlich. Aktuell spielt er bei Baumgart keine Rolle. Luca Kilian soll dagegen unbedingt gehalten werden. Die Leihe läuft ebenfalls im Sommer aus. Doch der FC sicherte sich eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Aktuell ist der 21-Jährige Stammspieler neben Timo Hübers.

Modeste denkt noch nicht ans Karriereende

Das größere Brett muss der FC wohl aber bei den Verträgen bohren, die 2023 auslaufen. Denn auch hier ist Köln zum Sparen verpflichtet. Dass dieses Motto aktuell mitunter über dem Leistungsprinzip liegt, sieht man auch an dem Beispiel Rafael Czichos. Der Kölner Abwehrchef durfte den Club im Winter Richtung USA verlassen. Auch, weil man sich ein ordentliches Gehalt sparen konnte, ähnlich wie bei Jorge Meré. Das Problem: Unter den Spielern, deren Verträge 2023 auslaufen sind zahlreiche Top-Verdiener. So wie Anthony Modeste, der aktuell beim FC rund 3,5 Millionen Euro jährlich verdient. Modeste verfügt über einen Anschlussvertrag beim FC, könnte in den Trainerstab wechseln. Dort würde er aber deutlich weniger verdienen. Und: Der Kölner Torjäger denkt noch gar nicht über das Karriereende nach. "Ich habe Lust darauf, Fußball zu spielen und dann müssen wir gucken, was die Zukunft bringt", sagte Modeste bei Bild-TV. "Der Verein weiß Bescheid, was er machen muss. Am Ende brauche ich ein bisschen Sicherheit. Ich bin 33 Jahre alt und werde 34, aber ich fühle mich in Top-Form. Gucken wir mal, was passiert. Ich habe keinen Stress. Ich genieße jedes Spiel, jedes Training mit meiner Mannschaft. Das ist das Wichtigste." Das kann Modeste auch. Der Franzose hat sich mit seinen 15 Saisontreffern in den Fokus einiger Interessenten gespielt. Er weiß, dass es für ihn einen Markt gibt.

Aber auch Jonas Hector erhält ein Jahresgehalt von 2,5 bis 3 Millionen Euro. Ob der Kölner Kapitän seinen Vertrag verlängern will, ist zumindest fraglich. Intern rechnet man im Club mit dem Abschied. "Jonas hat ja einen klaren Plan für sich, dass er zumindest darüber nachdenkt, in anderthalb Jahren aufzuhören. Ich kann mir nur wünschen, dass so ein Spieler der Bundesliga weiter erhalten bleibt. Ich glaube, Jonas kann auch 400 Spiele machen", hatte Baumgart zuletzt gesagt. Timo Horn und Sebastian Andersson gehören ebenfalls zu den Topverdienern bei den Geißböcken. Dass der FC diese Summen in den kommenden Jahren nicht mehr bezahlen wird, ist klar. Und so wird es auf das Verhandlungsgeschick des neuen Geschäftsführers Christian Keller ankommen, ob der FC mit seinen Leistungsträgern verlängert oder es den kompletten Umbruch gibt. Zumindest bei Andersson dürften nach durchwachsenen anderthalb Jahren die Zeichen auf Abschied stehen. Ob sich Horn im Sommer einen Zweikampf mit der aktuellen Kölner Nummer eins Marvin Schwäbe liefern will, ist fraglich.

