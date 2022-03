1. FC Köln freut sich über mehr Zuschauer : 37.500 Fans in der Partie des FC gegen Hoffenheim erlaubt

37.500 Fans in der Partie des FC gegen Hoffenheim erlaubt

37.500 Plätze sind im Rheinenergie-Stadion in der Partie des FC gegen Hoffenheim freigegeben. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der 1. FC Köln darf sich über mehr Fans freuen. 37.500 Zuschauer sind in der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim erlaubt.

So langsam wird die Bude voll. Im Heimspiel am kommenden Sonntag, 17.30 Uhr, gegen die TSG 1899 Hoffenheim darf der 1. FC Köln 37.500 Zuschauer im Rheinenergie-Stadion begrüßen. Das entspricht einer Kapazität von drei Viertel der 50.000 Besucher fassenden Heimspielstätte. Das Gesundheitsamt Köln hat die Kapazitätserhöhung für die Partie gegen die Kraichgauer genehmigt. Möglich wurde dies im Zuge der aktuellen Coronaschutzverordnung, die es den zuständigen lokalen Behörden in Kombination mit einem tragfähigen Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erlaubt, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.