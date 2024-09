Köln nur 4:4 gegen Karlsruhe FC gibt in einem wilden Spektakel den Sieg aus der Hand

Der Trainer bot dieselbe Startelf auf wie beim unglückseligen 2:2 in Düsseldorf, also erneut mit Luca Waldschmidt im Angriff. Dejan Ljubicic, dem die Mandeln entfernt wurden, fehlt weiterhin. Die Kölner mussten nicht lange warten auf ihren Schnellzug an der Station Müngersdorf. Keine drei Minuten waren absolviert, da Leart Pacaradas Pass Luca Waldschmidt am linken Strafraumeck erreichte. Der Ex-Nationalspieler setzte sich mit etwas Glück durch und hämmerte den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte (3.), als ob er die zuletzt mangelnde Abschlussqualität zu seinem Glück zwingen wollte. KSC-Torhüter Max Weiß blieb ohne Abwehrchance. Das „Trömmelchen, die FC-Tormusik der „Räuber“ war kaum verklungen, als erneut Pacarada sein spielerisches Potenzial zeigte. Sein wunderbarer langer Pass aus der eigenen Hälfte landete mit chirurgischer Präzision bei Damion Downs, der den Ball elegant und in vollem Lauf mitnahm und durch die „Hosenträger“ von Weiß im Tor unterbrachte (7.). Der berühmte Knoten schien geplatzt. Die Effektivität hielt Einzug in Köln: zwei Torschüsse, zwei Tore.