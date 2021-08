„Gastspiel“ mit Alexander Graf Lambsdorff : Der Auftritt des FC gegen die Hertha macht Mut

Alexander Graf Lambsdorff schreibt in der zweiten Folge des "GA-stspiel" über den 1. FC Köln. Foto: dpa/Britta Pedersen

Meinung Köln In unserem „GA-stspiel“ werfen Prominente einen Blick auf das kommende Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln. In der zweiten Folge analysiert der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff den FC.

Gegen die Bayern hat der FC keine Chance. Zu groß sind die Unterschiede zwischen dem Serienmeister der vergangenen neun Jahre und unserem Sorgenkind der Liga. Im vergangenen Jahr konnten die Kölner erst in der Relegation die Klasse halten. Auch in diesem Jahr spricht praktisch nichts für eine erfolgreiche Saison in Köln. Abwehr-Gigant Bornauw und Außenbahn-Juwel Jakobs haben den FC verlassen. Die klammen Kassen reichen trotzdem nur für ablösefreie Spieler von Schalke, aus Österreich oder der 2. Liga. Der neue Trainer, noch vom geschassten Manager Heldt verpflichtet, hat keine internationale Erfahrung. Seine bescheidenen Erfolge konnte er nur mit einem Club aus der ostwestfälischen Provinz feiern.