FC startet am Freitag Alle Infos zum Start der 50. Zweitliga-Saison

Das Duell der Gründungsmitglieder der Bundesliga zum Auftakt verrät bereits, was die Fans in der kommenden Spielzeit erwartet. Köln, der HSV, der 1. FC Nürnberg, Schalke 04, der 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 - die 2. Liga hat jede Menge große Namen zu bieten. Es werden einige Spieltage erwartet, an denen mehr Zuschauer in die Stadien des Unterhauses strömen als in die Arenen der Bundesliga. Der Besucher-Rekord aus der Vorsaison (8,9 Millionen) dürfte überboten werden.