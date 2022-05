Einstige FC-Hoffnungen : Das sind die Profidebüts Kölner Eigengewächse seit 2004

Köln Seit der Einweihung des neuen Müngersdorfer Stadions im Jahr 2004 haben 25 FC-Eigengewächse den Sprung zu den Profis geschafft. In der aktuellen Saison hat bisher ein weiterer ehemaliger Jugendspieler sein Debüt im FC-Trikot gefeiert.

Salih Özcan, Timo Horn oder Tim Lemperle – der 1. FC Köln hat zahlreiche Spieler in den eigenen Reihen, die aus dem eigenen Nachwuchs entsprungen sind. So soll es auch bleiben. „Wir werden einige von den jungen Spielern mit in die Vorbereitung nehmen, das haben wir im letzten Jahr auch gemacht. In den kommenden Tagen werden wir besprechen, wen wir uns in der Vorbereitung anschauen wollen“,sagte FC-Trainer Steffen Baumgart jüngst. „Wir wollen den jungen Spielern ein ganz klares Zeichen geben, dass die Durchlässigkeit nach oben gegeben ist und es die Möglichkeit gibt, im Kader der Profis zu trainieren. Wir wollen über Nachwuchsspieler die Zukunft aufbauen.“

Dass sich dieser Einsatz auszahlen kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Im Jahr 2004 wurde das erweiterte Stadion des 1. FC Köln nach zweieinhalb Jahren Umbauphase eingeweiht. Dabei mussten die Kölner ihr Stadion während der Restaurationszeit nicht verlassen. Nach Fertigstellung der letzten Tribüne empfing der FC am 31. Januar 2004 die Borussia aus Mönchengladbach im Derby. Vor 50.000 Fans gewann die Mannschaft unter Trainer Marcel Koller mit 1:0. Kein geringer als Lukas Podolski schoss die Kölner in der 52. Minute zum Derbysieg.

