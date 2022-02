„Das wiegt schwer“ : FC-Torjäger Anthony Modeste fällt gegen Leipzig aus

Köln Der 1. FC Köln muss gegen Leipzig auf Top-Stürmer Anthony Modeste verzichten. Der Angreifer fällt krankheitsbedingt aus.

14 Tore, eine Vorlage - Anthony Modeste wird beim 1. FC Köln nicht umsonst als die Lebensversicherung bezeichnet. Der Torjäger hat nach einer langen Durststrecke wieder zu alter Form gefunden und hat großen Anteil an der starken Saisonbilanz des 1. FC Köln. Nun fällt der Stürmer krankheitsbedingt aus, wird nicht mit nach Leipzig zum Auswärtsspiel am Freitagabend reisen (20.30 Uhr, Dazn). Noch am Donnerstagvormittag hatte FC-Trainer Steffen Baumgart nur Julian Chabot als fehlenden Spieler für das Duell gegen Leipzig genannt, beim Training am Mittag fehlte der Torjäger dann aber bereits. „Wenn einem der Torjäger wegbricht, wiegt das natürlich schwer. Es gibt immer zwei, drei Spieler, deren Ausfälle nicht so einfach zu kompensieren sind. Das wäre bei Jonas Hector so, und da zählt auch Tony dazu“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart dem „Express“.

Modeste fällt also ausgerechnet gegen Leipzig aus. An das Hinspiel im September 2021 hat der Goalgetter besondere Erinnerungen. Gleich fünf Mal überprüfte Schiedsrichter Felix Brych strittige Szenen mit Hilfe der Videobilder. Unter anderem einen Abseitstreffer von Modeste sowie ein Tor nach einem vermeintlichen Foulspiel. Dieses pfiff Brych zurück, um es nach Ansicht eben jener Bilder dann doch für regulär zu erachten. Modeste wartete eine gefühlte Ewigkeit. Denn der Treffer, sein zweiter gegen Leipzig, sein vierter in dieser Spielzeit, war ein ganz besonderer. Modeste zeigte mit den Fingern Richtung Himmel und begann bitterlich zu weinen. Der Franzose weinte aber nicht, weil er nach vielen Jahren des Leidens seine Torqualität wiederentdeckt hatte. „Mein Papa hat heute Geburtstag. Das sind so viele Emotionen für mich“, sagte der Franzose im TV-Interview und konnte die Tränen erneut nicht verbergen. „Ich habe meinen Papa vor drei Jahren verloren und das heute ist sehr wichtig für mich.“ Auch für die offenen Worte wurde Modeste von den Fans gefeiert.

Modeste-Ausfall für den FC ein schwerer Schlag

Nun fällt der Angreifer aus. Für den FC ein schwerer Schlag. Modeste erzielte in den vergangenen sechs Spielen sechs Tore, ist viertbester Goalgetter der Liga. Kein anderer Kölner Angreifer kann an die Leistungen des Franzosen anknüpfen. Auch Leiptzig-Coach Domenico Tedesco hatte zuletzt auf die Stärken des Angreifers hingewiesen. Man müsse entweder ihn an den Kopfbällen oder die Hereingaben auf ihn verhindern. Zuletzt zeigte Jan Thielmann als Sturmpartner von Modeste eine herausragende Leistung. „Wir wissen, was wir an ihm haben und er hat am Samstag aber ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag. „Es kann sein, dass er spielt. Allerdings haben wir mit Ondrej Duda, Mark Uth und Seb Andersson auch sehr gute Spieler.“ Ohne Modeste wird ein Einsatz dieser Offensivspieler wahrscheinlicher.