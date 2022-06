Vertragsverlängerung in Aussicht : Anthony Modeste ist der FC-Spieler der Saison

Köln 20 Tore, vier Vorlagen - Anthony Modeste gehört zu den besten Angreifern der Liga. Nicht umsonst ist der Franzose von den Kölner Fans zum Spieler der Saison gewählt worden. In Sachen Vertragsverlängerung erhält er Unterstützung von einem ehemaligen FC-Profi.

Geschichten hat der 1. FC Köln in dieser Saison einige geschrieben. Das Eigengewächs Salih Özcan zum Beispiel, das vom Mitläufer zum Leistungsträger avancierte, Nationalspieler wurde und in der kommenden Saison für Borussia Dortmund in der Champions League leidenschaftlich kämpfen will. Der Ersatzkeeper Marvin Schwäbe, der zunächst aufgrund einer Verletzung der eigentlichen Nummer eins ins Tor rückte, diesen Platz aber nicht mehr abgeben will. Luca Kilian, in Mainz aussortiert, in Köln zur Leihe untergekommen, erzielt gegen den FSV das entscheidende Tor. Für den Unterhaltungsfaktor war in der Regel aber ein anderer verantwortlich: Anthony Modeste. Vom Tänzchen mit dem Trainer, über den Kaffee-Jubel, bis hin zu den Tränen nach seinem Treffer gegen Leipzig. Modeste überstrahlte vieles. Zuletzt tauchte der Stürmer in einem speziellen Saisonrückblick des FC als Taxifahrer auf.