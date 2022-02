Köln schlägt Freiburg : Anthony Modeste herzt den 1. FC Köln

Foto: Herbert Bucco

Köln Vor allem Dank einer starken ersten Halbzeit hat der 1. FC Köln das Heimspiel gegen den SC Freiburg gewonnen. Und Dank Anthony Modeste, der sich mit einem besonderen Zeichen bei den Fans bedankte.

Als FC-Angreifer Jan Thielmann den Ball auf Sturmkollege Anthony Modeste ablegte und dieser aus gut 15 Metern zum Schuss kam, war wohl jedem der 10 000 Zuschauer im Kölner Stadion klar, dass der FC in dieser 23. Spielminute in Führung gegen den SC Freiburg gehen würde. So eine Chance lässt sich Modeste nicht nehmen. Nicht in dieser Saison. Und tatsächlich schob der Torjäger den Ball gekonnt an Mark Flekken im Freiburger Kasten vorbei. Modeste lief in Richtung Fans, formte mit seinen Händen ein Herz und hielt es vor den Geißbock auf seinem Trikot.

Modeste deutete damit die Liebe zu seinem Verein an, noch nicht ahnend, dass er für die Entscheidung an diesem Samstag im Kölner Stadion gesorgt hatte. „Man darf nicht vergessen, was vor vier Jahren passiert ist. Ich bin damals aus China zurückgekommen, das war ja nicht ohne Grund“, sagte der Torjäger. „Ich bin glücklich, dass ich beim FC bleibe und will das Glück jetzt weitergeben.“ Im Januar hatte Modeste ein Angebot des saudischen Clubs Al Hilal erhalten. Ein „unmoralisches Angebot“, wie der Leiter der Lizenzspielerabteilung Thomas Kessler unter der Woche zugegeben hatte. Modeste hatte das Gespräch gesucht, sich aber für den FC entschieden.

Zum Glück für die Geißböcke, wie das Duell gegen den SC Freiburg wieder einmal eindrucksvoll bewies. Denn Modeste war an diesem Tag das, was Fußballexperten Unterschiedsspieler nennen. Modeste erzielte den einzigen regulären Treffer der Begegnung und sicherte dem FC die Zähler 30 bis 32. „Er ist einfach unsere Lebensversicherung. Wir können uns auf ihn verlassen“, sagte FC-Keeper Marvin Schwäbe, der allerdings auch seinen Anteil am Kölner Erfolg hatte.

SC-Trainer Christian Streich unzufrieden

Denn der FC war im ersten Abschnitt die bessere Mannschaft, erspielte sich auch einige Chancen, allerdings wenige zwingende. Dejan Ljubicic hätte für seinen Schlenzversuch ein Tor verdient gehabt, verfehlte jenes aber um Zentimeter. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam Freiburg dann doch gefährlich vors Kölner Tor. Maximilian Eggestein zog aus 16 Metern trocken ab, Schwäbe musste sich ganz schön strecken, parierte aber stark. Genauso wie in der zweiten Halbzeit, als Christian Günter an der Kölner Nummer eins ähnlich scheiterte.

Wenn man so will hatte Schwäbe den FC nur wenige Minuten zuvor vor dem Ausgleich bewahrt. Denn Freiburg hatte sehr wohl den Ball im Kölner Tor untergebracht. Robin Sallai hatte unmittelbar nach dem Wiedernapfiff getroffen. Schiedsrichter Felix Brych schaute sich die Szene noch einmal an und entschied auf Abseits. Nico Schlotterbeck soll Schwäbe behindert haben. „Wenn der Herr Brych meint, da Abseits pfeifen zu müssen, müssen wir das akzeptieren", sagte SC-Coach Christian Streich. "Es geht ja darum, dass der Torwart behindert wird – ich möchte mal wissen, wie er da behindert wurde. Er hat null Chance, den Ball zu kriegen."

Chancen hatte in der Folge der FC, ließ sie aber liegen und musste so in der Schlussphase noch einmal zittern. Denn Freiburg wollte den Ausgleich. Die Streich-Elf tat dafür aber viel zu wenig. Nur einmal kam Freiburg noch gefährlich vors Kölner Tor, doch der Volleyschuss des eingewechselten Nils Petersen verfehlte das Kölner Tor deutlich und so blieb es beim 1:0-Erfolg der Kölner. „Wenn man zu Hause im eigenen Wohnzimmer spielt, dann will man auch gewinnen“, sagte Modeste.

Kontakt zwischen Pawlak und Baumgart

Die 10 000 Kölner Fans, ohnehin glücklich wieder im Kölner „Wohnzimmer“ sein zu dürfen, feierten den daheimgebliebenen Modeste. Daheim war auch Steffen Baumgart geblieben. Der an Corona erkrankte Trainer befand sich in der Isolation im heimischen Wohnzimmer, tigerte vor dem eigenen Bildschirm auf und ab, feuerte teils fluchend sein Team an, schimpfte über den Gegner. Dazu tauchte am Abend ein Video von Baumgarts Tochter Emilia auf. „Dass Steffen Baumgart heute nicht an der Seitenlinie war, hat unsere Leistung nicht beeinträchtigt“, sagte der starke Timo Hübers. „André Pawlak war in der Halbzeit schon heiser, da musste ich schmunzeln. Er hat versucht, es Steffen gleichzutun.“ Pawlak, Baumgarts Assistenztrainer, hatte angekündigt, den Chefcoach nicht kopieren zu wollen. In der Tat war die Körpersprache eine andere. Doch Pawlak blieb Baumgart in der taktischen Ausrichtung treu, ließ die Mannschaft hoch anlaufen, mit einer hohen Intensität. Erst in der Halbzeit hatte es den Kontakt zum Cheftrainer gegeben.