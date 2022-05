Rechtsstreit am Landgericht Bonn : Modeste klagt gegen Energydrink-Firma aus Sankt Augustin

Bonn Am Tag vor dem Endspiel um den Startplatz in der Europa League hat sich Anthony Modeste vor dem Landgericht Bonn eingefunden. Der Stürmer des 1. FC Köln hat gegen einen Getränke-Hersteller aus Sankt Augustin geklagt. Es geht um 350.000 Euro.

Nur einen Tag vor dem wichtigen Bundesliga-Finale des 1. FC Köln beim VfB Stuttgart musste Stürmerstar Anthony Modeste einem Zivilrichter im Bonner Landgericht die Vorgeschichte seines Vertriebsvertrags mit einem Hersteller von Energy-Drinks aus Sankt Augustin erläutern. Der Fußballspieler hatte das Unternehmen auf Rückzahlung von 350.000 Euro verklagt. Der Kontakt – so sagte es Modeste dem Richter – sei über einen Nachbarn zustande gekommen: Im Spätherbst 2017 habe der ihn mit den Vertretern eines Herstellers von Energy-Drinks zusammengebracht und schnell sei die Idee entstanden, dass er als Franzose den Vertrieb des Getränks mit dem Namen „Heavy1“ in Frankreich übernehmen könne.

Dazu solle Modeste nur eine Lizenzgebühr in Höhe von 250.000 Euros zahlen und Dosen für weitere 100.000 Euro kaufen. Die habe er aber nie gesehen und da er auch nach einem Jahr keinen Cent aus seinem Investments zurückerhalten habe, sprach er seine Geschäftspartner schließlich darauf an, die Vereinbarung zu beenden. Bei der Vertragsunterzeichnung am 9. Dezember 2017 sei ihm in großer Runde schließlich zugesagt worden, dass er sich um nichts kümmern müsse und jederzeit wieder aus der Vereinbarung aussteigen könne.