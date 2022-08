“Ihr seid das Herz dieses Vereins“ : Modeste richtet emotionale Worte an FC-Fans

Köln Mit emotionalen Worten hat sich Anthony Modeste von den Fans des 1. FC Köln verabschiedet. Dabei nahm er auch Bezug auf die Kritik, den Verein nur wegen des Geldes verlassen zu haben.

Die offizielle Bestätigung über den Transfer von Anthony Modeste war erst wenige Minuten alt, da richtete sich der Goalgetter mit emotionalen Worten an die Fans des 1. FC Köln . Auf seinem Instagram-Account schrieb Modeste: „Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird, aber ich wusste nicht wann und wie. Tief im Inneren habe ich immer gehofft, dass er so spät wie möglich kommen würde und warum hätte ich nicht meine Karriere in Köln beenden sollen?“

Eine Frage, die sich viele FC-Fans in den vergangenen Wochen gestellt haben. Nach seinen 20 Toren in der vergangenen Spielzeit und der damit verbundenen Qualifikation für die Conference League hatte Modeste zum zweiten Mal Heldenstatus beim FC erreicht. Die Hoffnung, Modeste würde die Geißböcke dieses Mal im europäischen Wettbewerb vertreten war groß. 2017 hatte Modeste den FC ebenfalls nach Europa geschossen, war dann aber nach China gewechselt.

Insgesamt spielte Modeste sieben Jahre für die Geißböcke. „7 Jahre im Leben kann man nicht vergessen. Ich habe am Tag der Geburt meines Sohnes beim FC unterschrieben. Das wird für immer in meinem Herzen eingraviert sein. 7 Jahre, in denen wir Lachen, Weinen, Freude und Leid erlebt haben. Und das sind Umstände, die meine Liebe zum FC Köln bestärkt haben“, schrieb der 34-Jährige weiter. „Das werde ich nie vergessen. Ich bin und bleibe ein glühender Anhänger des FC Köln. Und der FC wird für immer in meinem Herzen sein.“ Genau das hatten zahlreiche FC-Fans dem Idol allerdings in den Sozialen Medien abgesprochen.