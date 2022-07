Nach Abschieds-Andeutungen : So realistisch sind die Wechselgedanken von FC-Profi Anthony Modeste

Analyse Donaueschingen Die Kölner Lebensversicherung Anthony Modeste deutet ihren Abschied an. Doch wie ernst sind die Worte des FC-Profis.

Wenn Anthony Modeste vor Mikrofone tritt, ist Unterhaltung fast schon sicher – ob gute oder schlechte liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Am Dienstagmittag hatte er für viele Fans des 1. FC Köln zumindest eine schlechte Nachricht im Gepäck. „Ich bin immer ehrlich, ich habe gesagt, dass ich eine klare Linie habe. Wenn etwas kommt, muss ich mit dem Verein reden“, sagte der Kölner Torjäger. „Ich denke, dass wird kein Problem sein. Der Topverdiener muss ja langsam weg. Dann wird es kein Problem sein, wenn ich weg bin.“ Der Franzose macht also keinen Hehl daraus, dass er den Verein beim entsprechenden Angebot verlassen werde. Eine klare Linie ist zumindest in diesem Punkt nicht zu erkennen. Denn noch vor zwei Monaten, nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg, hatte Modeste angedeutet, beim FC bleiben zu wollen, als er sagte: „Wer hat gesagt, dass ich den Verein verlasse? Niemand hat das gesagt. Ich habe einen Vertrag bis 2023 und ich genieße meine Zeit mit meinen Kollegen.“

Nun also der Sinneswandel. Droht also noch vor Beginn der Conference-League-Saison der Abgang der Kölner Lebensversicherung? Die Worte des Franzosen sind nicht misszuverstehen. „Ich bin 34 Jahre alt und wenn etwas kommt, wo ich noch zwei oder drei Jahre spielen kann, werde ich mit dem Verein reden“, sagt Modeste. „Jetzt muss ich vielleicht an mich denken. Ich habe nur eine Karriere, um Titel zu holen und Geld zu verdienen.“ Zudem sagte der Franzose, dass sein Betreuer aktiv nach einem neuen Verein suche. Deutliche Worte, unmissverständlich, aber auch alles andere als neu. Modeste kokettierte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Weggang. Auch die Leier vom Spieler, der vor dem Karriereende noch möglichst viel Geld verdienen muss, ist eine alte. Der Unterschied: Mit seinen 20 Ligatoren hat Modeste Begehrlichkeiten geweckt, dem Stürmer lag schon im Winter ein „unmoralisches Angebot“ vor. Trotz seiner 34 Jahre dürfte es auch in diesem Sommer Interessenten für Modeste geben.

Modeste findet provokante Worte

Wie ernst die Wechselabsichten des Stürmers nun wirklich sind, weiß aber nur Modeste selbst. Die Vergangenheit zeigt, dass der Franzose gerne dem Ruf des Geldes folgt, Wechsel durchaus vorstellbar sind. Die provokanten Worte sprechen für die Enttäuschung des Angreifers. Modeste hatte sich Klarheit über seinen Vertrag, gerne auch eine Verlängerung gewünscht. Und diese gerne zu einem angemessenen Salär. Dass der FC wiederum Top-Verdiener von der Gehaltsliste streichen will, ist Modeste offenbar aufgestoßen. Obwohl die Kölner Geschäftsführung um Christian Keller und Philipp Türoff bereits betont hat, dass Leistungsträger auch weiterhin angemessen bezahlt werden sollen. Dennoch will man von Seiten der Geißböcke frühestens im Herbst das Gespräch mit Modeste über die Zukunft suchen. Zu spät für den Angreifer? Der Vertrag des Franzosen läuft im kommenden Sommer aus. Dann wäre Modeste ablösefrei.

Die Kölner Verantwortlichen haben bereits betont, dass man Gespräche führen werde, wenn sich Spieler verändern wollen. Diese Worte wiederholte Steffen Baumgart am Dienstag in Bezug auf Modeste. In welche Richtung diese Gespräche dann aber verlaufen würden, ist vollkommen offen. Schließlich wissen die Geißböcke um die Stärke des Angreifers und müssten einem Wechsel zustimmen. Trotz des Jahresgehaltes von 3,5 Millionen Euro gehört der 34-Jährige nicht zu den ersten Streichkandidaten der Kölner Führung. Allerdings sagten die FC-Verantwortlichen auch, dass die 14 2023 auslaufenden Verträge auch die Möglichkeit bieten, die Gehaltsstruktur anzupassen.