Man of the Match : Anthony Modeste ist beim 1. FC Köln zurück im Heldenstatus

Man of the Match

Köln Vor dem Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen wurde viel über Florian Wirtz gesprochen. Der Kölner Routinier Anthony Modeste stahl dem Youngster aber die Show.

Wild gestikulierend schlich Florian Wirtz über den Rasen des Kölner Stadions. Jenes Stadions, das aus Kölner Sicht gerne zu seinem Wohnzimmer hätte werden sollen. Die Geschichte ist bekannt: Das einstige Kölner Talent wechselte für sehr schmales Geld die Rheinseite, Bayer verstieß dabei offenbar gegen ein geltendes Wechsel-Agreement und zog damit den Unmut der Kölner Fans auf sich. Auch, weil Wirtz in Windeseile zum Leistungsträger und Nationalspieler avancierte. Den Unmut bekam der 18-Jährige am Sonntag mit voller Wucht zu spüren.

Anthony Modeste wird zum Matchwinner

Am Mittwoch gegen Stuttgart

Der Kölner Stürmer stand symp­tomatisch für die Wende, die der FC schon im ersten Abschnitt einleitete, als er in den 20 Minuten vor dem Seitenwechsel auf eine Torabschluss-Statistik von 5:0 kam. Modeste hatte mit einem grauenhaften Fehlpass das 0:1 eingeleitet, stand völlig neben sich, wirkte Fehl am Platz. Doch wie die gesamte Kölner Mannschaft steigerte sich auch der Torjäger und erzielte beim 1:2 bereits seinen vierten Kopfballtreffer, ist damit Ligaspitze. Vor allem im zweiten Abschnitt machte der FC ein besseres Spiel. „Es ist ein Teilerfolg, auch wenn wir gerne gewonnen hätten“, sagte Jörg Jakobs, Kölns sportlicher Verantwortlicher.

Das Gefühl des Sieges bleibt immerhin – trotz des Unentschiedens. Und Köln kann mit breiter Brust in das Pokalspiel am Mittwoch gegen den VfB Stuttgart (20.45 Uhr, Sky) starten. Doch die Aufgabe wird nicht leicht. Die Schwaben spielten zuletzt zwei Mal remis gegen Gladbach und Union Berlin und bezwangen zuvor ausgerechnet Kölns Angstgegner Hoffenheim 3:1. Der letzte Kölner Sieg in Stuttgart liegt mittlerweile sechs Jahre zurück. Damals setzten sich die Kölner 3:1 durch. Den Erfolg leitete ein Kölner Angreifer ein, der in der folgenden Spielzeit zum FC-Helden avancieren sollte: Anthony Modeste. Auch in dieser Saison ist ein ähnlicher Status für den Franzosen wieder denkbar. Nicht umsonst sagt Modeste: „Solange ich spiele und die ganze Mannschaft glücklich ist, ist alles gut.“