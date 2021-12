Zwei Fünfen, drei Zweier : Die FC-Einzelkritik zum Bielefeld-Spiel

Köln Wieder kein Auswärtserfolg, wieder nicht ohne Gegentor geblieben. Mit Glück erkämpfte sich der 1. FC Köln ein Remis gegen Arminia Bielefeld. Dementsprechend durchwachsen fallen die Noten aus.

Der Kölner Interimssportchef Jörg Jakobs brachte es nach dem 1:1-Unentschieden des 1. FC Köln bei Arminia Bielefeld auf den Punkt: „Das Beste ist noch das Ergebnis. Also, dass wir noch einen Punkt mitnehmen, obwohl wir wirklich nicht gut gespeilt haben“, sagte Jakobs. „Bielefeld steckt im Abstiegskampf und hat uns vorgemacht, mit welcher Intensität man so ein Spiel angehen muss.“ In der Tat fehlte dem FC auf der Bielefelder Alm das, was das Spiel der Kölner zuletzt so stark gemacht hat: die hohe Intensidität.