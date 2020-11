Verletzungspech beim 1. FC Köln : Köln spielt auch gegen Bremen ohne Hector und Modeste

Köln Der 1. FC Köln wird auch am Freitag bei Werder Bremen auf Jonas Hector und Anthony Modeste verzichten müssen. Beide hatten bereits gegen Bayern gefehlt - und werden schmerzlich vermisst.

Der 1. FC Köln wird auch am Freitag bei Werder Bremen auf Jonas Hector und Anthony Modeste verzichten müssen. Das Duo fehlte schon gegen die Bayern. „Wir hoffen natürlich immer, aber leider ist es bei Jonas so, dass er auch die nächsten Tage nicht mit der Mannschaft trainieren wird. Das ist nicht möglich“, erklärte FC-Sportchef Horst Heldt am Sonntag und fügte rätselhaft an: „Wir müssen weiter abwarten, was mit ihm ist.“ Der Kapitän fehlt den Kölnern an allen Ecken und Enden.