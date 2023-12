Nach torlosem Remis gegen Mainz FC ist auf der Suche nach Lösungen in der Offensive

Kaum vorstellbar, dass Oscar Wilde seiner Freude mit einem Jauchzen Ausdruck verliehen hätte an diesem niesel-regen-nassen Abend in Müngersdorf. Er war nicht nur ein ausgemachter Dandy, bekennender Lebemann und literarisches Genie, nein, er galt seinerzeit auch als führender Vertreter des Ästhetizismus. Jener Epoche der Künste also, die im Schönen den höchsten Wert sieht. Was das mit Fußball und Köln zu tun hat? Gerade nichts. Zumindest bekannte sich Steffen Baumgart am Sonntagabend dazu, „ganz schwere Kost“ vorgesetzt bekommen zu haben, um dann das Schutzmäntelchen auszubreiten über die beiden Duellanten 1. FC Köln und Mainz 05, indem er feststellte: „Jeder weiß, wie Abstiegskampf aussieht.“