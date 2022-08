Taktische Umstellung : Auf diese Alternativen kann FC-Trainer Steffen Baumgart zurückgreifen

Köln Nach dem Abgang von Anthony Modeste werden beim FC zahlreiche Namen gehandelt. Gespräche sollen aber noch keine geführt worden sein. FC-Trainer Steffen Baumgart wird sich also nach Alternativen umschauen.

Laut „Sky“ könnte sich Cordoba tatsächlich einen Wechsel in die Domstadt vorstellen. Als Modeste 2017 den FC verließ, wurde der Angreifer für 17 (!) Millionen Euro aus Mainz ans Geißbockheim gelotst. Nach einem schweren Jahr avancierte er in der folgenden Zweitliga-Saison zum Kölner Top-Torjäger, erzielte in 78 Spielen 33 Tore, bevor er nach Berlin wechselte. Die Geschichte könnte sich also wiederholen. Könnte - denn bislang beruhen sich die Wechselgedanken wohl weitestgehend auf das Instagram-Profilbild des 29-Jährigen. Cordoba zeigt sich dort jubelnd, im FC-Trikot im Spiel gegen den FC Arsenal. Zwar wäre der im Dienst des russischen Clubs Krasnodar stehende Kolumbianer ablösefrei zu haben, allerdings würde er das Gehaltsgefüge des FC sprengen. Aktuell wird sein Gehalt auf über vier Millionen Euro geschätzt - also etwa das, was Modeste in Köln verdient hat. Ein Wechsel ist aktuell also eher kein Thema. Die Gerüchte zeigen aber, wie groß der Wunsch der Kölner Fans auf einen Modeste-Nachfolger ist.