Kaderplanung : Auf diesen Positionen will sich der FC noch verstärken

Köln Wenige Tage nach Ende der beeindruckenden Saison befinden sich die Planungen für den kommenden Kader beim 1. FC Köln auf Hochtouren. Sportchef Christian Keller verriet nun, wo Köln noch nachlegen will.

Während sich ein Großteil der Spieler und Trainer des 1. FC Köln in den Urlaub verabschiedet haben, läuft die Kaderplanung für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Mit Tomas Ostrak, Louis Schaub und Jannes Horn stehen die ersten drei Abgänge fest, dagegen hat der FC Luca Kilian fest verpflichtet und Einigung mit Linton Maina von Hannover 96 erzielt. Der schnelle Außenspieler wird den FC in der kommenden Saison verstärken. In der vergangenen Zweitliga-Saison kam Maina auf eine gemessene Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h. Beim FC erreichte Kingsley Ehizibue mit 35,49 km/h den Topwert.

Keine Vertragsverlängerung für Anthony Modeste

Wie es mit den renommierten Spielern Anthony Modeste und Salih Özcan in Köln weitergeht, ist nach wie vor offen. Sowohl FC-Trainer Steffen Baumgart als auch Sportchef Keller betonten zuletzt immer wieder, dass der Verein Özcan die Vorteile in Köln aufzeigen will. Beim FC soll er sich auf dem aktuellen Niveau stabilisieren, bevor er den nächsten Schritt geht. Ob der türkische Nationalspieler das ähnlich sieht, wird sich wohl erst in den kommenden Tagen bis Wochen zeigen. Anthony Modeste erhält unterdessen vorerst keine Vertragsverlängerung. Man wolle erst den Herbst abwarten, wie sich die finanzielle Situation entwickle. Ob der Franzose so lange warten will, wird sich ebenfalls zeigen.