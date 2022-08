Kaderanalyse IV : Auf diesen Sturm setzt der FC zum Saisonstart

Hofft auf einen Stammplatz im Sturm: FC-Angreifer Sargis Adamyan (links). Foto: dpa/Matthias Balk

Köln Während der Saisonvorbereitung war beim 1. FC Köln zeitweise von einem Überangebot an Stürmern die Rede. Zum Bundesligastart dürften aber vor allem zwei Profis für die Startelf infrage kommen.

Bei der 5:6-Niederlage nach Elfmeterschießen des 1. FC Köln gegen den SSV Jahn Regensburg im DFB-Pokal am vergangenen Samstag tat sich die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart vor allem in der ersten Hälfte schwer, in ihr Spiel zu kommen. Erst mit der Änderung des Spielsystems von einer Sechs auf eine doppelte Besetzung bot der FC mehr Kreativität im Aufbauspiel. Zum Ende der vergangenen Saison entschied sich Baumgart fast ausschließlich für das 4-2-3-1-System mit Ellyes Skhiri und Salih Özcan auf der Sechser-Position. Auch wenn Leistungsträger Özcan zur kommenden Saison nicht mehr im FC-Trikot spielt, hat die Partie gegen Regensburg gezeigt, dass das Kölner Spiel auch weiterhin von zwei Spielern im Zentrum profitiert. Das bedeutet jedoch zugleich, dass in der Offensive ein Stürmer weniger auf dem Platz steht.

Adamyan vor Lemperle

Im DFB-Pokal startete Top-Torjäger Anthony Modeste mit Neuzugang Sargis Adamyan in der Doppelspitze. Auch wenn sich seit Wochen Transfergerüchte um den erfolgreichsten Kölner Torschützen der vergangenen Saison verbreiten, führte Modeste den FC am Sonntag als Kapitän aufs Feld, weil Jonas Hector zunächst auf der Bank saß. Zuletzt wurde der Franzose mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Dem Vernehmen nach würde der 34-Jährige Köln für einen Zweijahres-Vertrag verlassen. Der Vertag beim FC läuft im kommenden Jahr aus. Eine frühzeitige Verlängerung kann sich der Verein neben dem rund 3,5 Millionen-Gehalt nicht leisten. Gerade erst gekommen ist dagegen der Ex-Hoffenheimer Adamyan. Der 29-Jährige absolvierte eine ordentliche Saisonvorbereitung, bekam gegen Regensburg nach rund fünf Minuten gleich die erste Torchance. In der zweiten Hälfte legte der Armenier dann den Ball auf Mark Uth ab, der per Sonntagsschuss zum 1:2-Anschlusstreffer traf und Adamyan seinen ersten Assist bescherte. Aufgrund der Systemumstellung verließ der Neuzugang dann in der 56. Minute für Rechtsaußen Jan Thielmann den Platz. Sein Einsatz dürfte in den kommenden Wochen also vor allem davon abhängen, ob Modeste in Köln bleibt respektive das System einen weiteren Stürmer zulässt. Ansonsten wäre der 29-Jährige noch eine Alternative für die Außenbahn.

Mit nur noch einem Stürmer fehlte es dem FC gegen Regensburg in der Offensive dann an Präzision. Das lag zum einen an dem ungenauen Flankenspiel über die Außenbahnen, aber auch zum anderen daran, dass Modeste einige Großchancen liegenließ. In der Verlängerung musste der 34-Jährige wegen eines Schlags auf die Hüfte ausgewechselt werden und Tim Lemperle übernahm für ihn. Der 20-Jährige dürfte nach 13 Kurzeinsätzen in der vergangenen Spielzeit mehr Chancen auf Spielminuten bekommen. In der Saisonvorbereitung erzielte er unter anderem ein Doppelpack im letzten Testspiel gegen Nijmegen. Auch wenn Modeste den Verein nicht verlässt, könnte der gebürtige Frankfurter vor allem in den englischen Wochen eine Alternative sein oder, je nach Spielsystem, Adamyan in der Doppelspitze ersetzen. Der Youngster äußerte sich zuletzt hochmotiviert, sich im Training und nach seinen Einwechselungen für einen baldigen Startelf-Einsatz empfehlen zu wollen. Baumgart sah den Spieler am Dienstag dafür noch nicht weit genug. „Ich sehe ihn nicht in der Startelf, auch wenn er das glaubt. Sargis Adamyan hat viel mehr Erfahrung, um in gewissen Situationen klarer zu sein. Tim ist auf einem guten Weg, wenn er als Joker immer wieder seine Leistung bringt und sich so mehr Spielzeiten erarbeitet.“

Baumgart: Steffen Tigges kämpft gegen Florian Dietz

Auf sein Debüt in der Startelf wartet auch Neuzugang Steffen Tigges. Der Ex-Dortmunder sammelte am vergangenen Sonntag zunächst noch Spielpraxis bei der U21. Nach einem Bruch im Sprunggelenk Ende Februar stieg der Stürmer, für den der FC 1,5 Millionen Euro an den BVB zahlte, erst spät in die Saisonvorbereitung ein. Gegen die U23 von Schalke 04 gelang dem 24-Jährigen am Wochenende trotz Chancen jedoch noch kein Treffer. Je nach Trainingsleistung könnte Tigges in den kommenden Wochen vielleicht mal für einen Kurzeinsatz in Frage kommen. Doch die Konkurrenz ist enorm. „Er kämpft momentan mit Florian Dietz, der eine überraschend gute Vorbereitung gespielt hat. Da muss er erstmal an ihm vorbei. Da ist die Konkurrenzsituation so, dass sich von Tag zu Tag reingearbeitet werden muss. Alle machen das da vorne sehr gut“, erklärte Baumgart. Dietz kam in der Pause von der U21 zu den Profis hoch. Nach 13 Treffern in 21 Partien in der Regionalliga West zog sich der 23-Jährige in der vergangenen Saison eine Schulterverletzung zu. In der Vorbereitung unter Steffen Baumgart überzeugte der Mittelstürmer, sodass der Trainer eine Leihe für ihn ausschloss. Sein baldiges Profi-Debüt in der Liga könnte laut Baumgart nicht mehr lange auf sich warten. Der 50-Jährige äußerte am Dienstag, dass Dietz anstelle von Lemperle womöglich der bessere Stürmer gegen Regensburg gewesen wäre.