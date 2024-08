Misslungener Zweitliga-Start Der 1. FC Köln verliert zum Auftakt gegen den HSV mit 1:2

Keine Frage, dieses Duell gleich zum Start in die 51. Saison der 2. Bundesliga war ein besonderes. Eines, das viele Geschichten zu bieten hat und seinen Wert nicht nur daraus entwickelte, dass es vollgepumpt ist mit Tradition im Aufeinandertreffen zweier Gründungsmitglieder der obersten deutschen Spielklasse 1963. Nein, am Freitagabend zog es seine Brisanz auch daraus, dass der 1. FC Köln mit dem Hamburger SV ein Team empfing, bei dem Steffen Baumgart den Aufstieg endlich realisieren soll. Jener Trainer also, der zweieinhalb Jahre beim FC arbeitete – die ersten beiden davon äußerst erfolgreich mit Patz sieben und elf in der Bundesliga. Keine zwei Monate nach der Trennung Ende Dezember 2023 schloss er sich seinem Leib- und Magenverein HSV an, mit dem er nun nach Müngersdorf zurückkehrte. Eine „positive Aufregung“, verspüre er, hatte er verkündet, „Vorfreude“.