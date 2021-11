Vertreter von Timo Horn : Keeper Schwäbe steht beim FC vor großer Bewährungschance

Köln Durch den mehrwöchigen Ausfall von Stammtorwart Timo Horn rückt nun sein Vertreter Marvin Schwäbe ins Rampenlicht. Der Sommer-Neuzugang hat beim 1. FC Köln bislang überzeugt – und ist eine ernsthafte Alternative zu Horn.

„Er ist keine Nummer zwei und kratzt nicht nur hinter Timo, sondern ist ein echter Konkurrent“, meinte Trainer Steffen Baumgart vor wenigen Wochen über Schwäbe. Damals spielte der FC seine Pokalpartie gegen den VfB Stuttgart. Baumgarts Worte waren aufgeladen mit Lob. Diesen positiven Eindruck hatte sich Schwäbe mit guten Leistungen erspielt. In der ersten Pokalrunde avancierte der Keeper zum Mann des Spiels, indem er im Elfmeterschießen zweimal erfolgreich zupackte. Auch beim 2:0-Erfolg gegen Stuttgart stand er zwischen den Pfosten. Der Sommer-Neuzugang aus Bröndby hielt sich schadlos. Es war das bislang einzige Zu-Null-Spiel des FC in dieser Saison.

Nachdem auch Horn mit guten Abwehrquoten wie ausgewechselt in die neue Saison gestartet war, dürfte sich die Konkurrenzsituation auf der Torwartposition auch wegen der Flut an Gegentoren zuletzt zugespitzt haben. 21 Mal musste Horn nach zwölf Spielen bereits hinter sich greifen. Mittlerweile hat der Kölner ligaweit die drittschwächste Abwehrquote aller Stammtorhüter. Nur 60 Prozent aller Bälle konnte Horn bis zu seinem Ausfall parieren. Zwischen den Torhütern werde es auf lange Sicht enger, meinte Baumgart. Dass der Torwartwechsel nun verletzungsbedingt stattfindet, beendet auch die Gedankenspiele einiger Beobachter, die mit der Zeit einen Torwartwechsel erwartet hatten.

Schritt nach Dänemark zahlt sich für Schwäbe aus

Für die Dänen bestritt Schwäbe 121 Spiele und wurde Meister, sammelte dabei auch international Erfahrung. Die erste dänische Liga gilt als Sprungbrett für die europäischen Top-fünf-Ligen und so landete der ehemalige U21-Nationaltorhüter im Sommer ablösefrei beim FC. „Ich wollte unbedingt zurück nach Deutschland und freue mich sehr“, sagte Schwäbe damals. In den Vertragsverhandlungen habe er die „Chance auf einen fairen Konkurrenzkampf" in Aussicht gestellt bekommen.

Timo Horn hat erst wenige Spiele im FC-Trikot verpasst

Nun fällt Horn aus. Eine MRT-Untersuchung am Montag schloss auf eine Bänderverletzung. Dass Horn im Spiel gegen Mainz trotz schmerzverzerrtem Gesicht weitermachte, täuschte zunächst über die Schwere der Verletzung hinweg. Jetzt ist Kölns Dauerbrenner bis zur Winterpause raus. Dabei verpasste Horn in seiner Profi-Zeit beim FC erst 20 Meisterschaftsspiele. Seit Langem bekommt nun also ein anderer die Chance, sich in der Liga zu beweisen.