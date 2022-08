Auslosung der Gruppenphase : Das sind die möglichen Gegner des FC

Köln Nach dem 3:0-Erfolg bei Fehérvár FC steht der 1. FC Köln in der Gruppenphase. Bei der Auslosung am Nachmittag befindet sich der FC in Topf 2. So geht es jetzt weiter.

Selbst FC-Trainer Steffen Baumgart hielt es nicht mehr auf der Strafbank. Als Schiedsrichter Ali Palabıyık die Begegnung der Conference League zwischen dem Fehérvár FC und dem 1. FC Köln abpfiff ging der Trainer voran. Der 50-Jährige ließ sich gemeinsam mit Mannschaft und Trainerteam vor den mitgereisten Kölnern Fans feiern. Die Erleichterung über das Erreichen der Gruppenphase ließ sich nicht mehr verbergen. Durch den Erfolg in den Playoffs ist der FC nun eins von 32 Teams in den Gruppenbegegnungen. Bei der Auslosung am Nachmittag befindet sich der FC in Topf 2. Gemeinsam mit dem AC Florenz und Molde FK auf die Köln somit nicht treffen kann. Trotzdem könnte es eine Hammer-Gruppe geben. Denn in Topf 1 warten Kaliber wie der FC Villarreal oder West Ham United. In Topf 3 befinden sich mit Mannschaften wie dem OGC Nizza oder dem RSC Anderlecht ebenfalls Top-Teams. Auch im vierten Topf gibt es unangenehme Gegner wie Lech Posen.

Wann und wo wird die Auslosung übertragen?

Die Auslosungen der Europa League sowie der Conference League finden am Freitag, den 26. August, ab 13 Uhr in Istanbul/Türkei statt. Die Auslosung können unter anderem bei Sky, RTL+ sowie im Uefa-Livestream verfolgt werden. Ab 14 Uhr findet die Auslosung der Conference League statt.

Wie ist die Gruppenaufteilung?

Die 32 Teams wurden an hand des Klubkoeffizenten in vier Gruppen unterteilt. Aus diesen werden die acht Gruppen gelost. Kein Team kann gegen eine Mannschaft seines eigenen Verbandes antreten.

Topf 1:

- FC Villarreal

- FC Basel

- Slavia Prag

- AZ Alkmaar

- KAA Gent

- Istanbul Başakşehir FK

- FK Partizan Belgrad

- West Ham United

Topf 2:

- CFR Cluj

- Molde FK

- FCSB Bukarest

- AC Florenz

- 1. FC Köln

- Hapoel Be’er Scheva

- Apollon Limassol

- Slovan Bratislava

Topf 3:

- OGC Nizza

- RSC Anderlecht

- Zagiris Vilnius

- Austria Wien

- Heart of Midlothian

- Shamrock Rovers

- FC Vaduz

- Sivasspor

Topf 4:

- SK Dnipro-1

- Lech Posen

- 1. FC Slovacko

- Silkeborg IF

- Djurgardens IF

- FC Pjunik Jerewan

- FK RFS

- KF Ballkani

Wann finden die Gruppenspiele statt?

Die Gruppenspiele werden parallel zu den Europa-League-Spielen donnerstags ausgetragen. Das erste am 8. September, die weiteren Termine sind der 15. September, der 6., 13. und 27. Oktober sowie der 3. November. Der genaue Spielplan soll wohl am Samstag stehen.

Was gibt es für den FC in der Conference League zu verdienen?

Die 32 Teilnehmer der Gruppenphase der Conference League erhalten eine Startgebühr von 2,94 Millionen Euro. Jeder Sieg in der Gruppenphase bringt dann noch einmal 500.000 Euro, ein Remis immerhin 166.000 Euro. Dem jeweiligen Gruppensieger winken noch einmal 650.000 Euro, der Zweite erhält 325.000 Euro. Für das Überstehen der Zwischenrunde oder das Erreichen des Achtelfinales gibt es noch einmal 600.000 Euro. Jede weitere Runde bringt weitere Einnahmen. Ebenso kassieren die Teilnehmer natürlich Zuschauereinnahmen. Beim 1. FC Köln wären das in der vergangenen Spielzeit bei ausverkauftem Haus rund 1,8 Millionen Euro pro Spiel gewesen.