1. FC Köln im Abstiegskampf Unter Timo Schultz auswärts weiter ohne Sieg

Zwei Wochen lang hatten die Kölner nach dem heftigen 1:5 gegen RB Leipzig alle Hebel, inklusive Trainingslager in Spanien, in Bewegung gesetzt, um ihr Mindset zu modifizieren. Ging es bis zur Länderspielpause darum, aus einer kompakten Defensive heraus nach dem Eichhörnchen-Prinzip so viele Punkte wie möglich zu sammeln, bliesen die Geißböcke für die letzten acht Spieltage zur Attacke. „Ich habe von meiner Mannschaft ein offenes Visier erwartet. Wir sind voll auf drei Punkte gegangen“, umschrieb Timo Schultz die Erwartungen. Der Cheftrainer der Kölner sagte diese beiden Sätze allerdings ungewohnt tonlos und nachdem der Offensiv-Plan in Augsburg nicht aufgegangen war.