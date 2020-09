Vor Spiel gegen Bielefeld : 1. FC Köln bangt um Neuzugang Andersson

Köln Torjäger Sebastian Andersson bereitet dem 1. FC Köln Sorgen. Nach einem harten Zweikampf musste er das Training am Mittwoch vorzeitig abbrechen. „Wir müssen uns anschauen, wie die nächsten zwei Tage bei ihm verlaufen“, so Trainer Markus Gisdol.

Markus Gisdol kam mit dem Aufzählen kaum noch nach. Als der Trainer des 1. FC Köln am Donnerstag Auskunft zu den aktuellen Befindlichkeiten seiner Spieler geben sollte, musste ihm Horst Heldt behilflich sein. „Noch jemand?“, fragte Gisdol seinen Sportchef. Heldt lächelte freundlich und erinnerte den Coach daran, dass auch Jorge Meré am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für das Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld auszufallen droht. Der spanische Innenverteidiger laboriert an einer Muskelverletzung.