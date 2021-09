40 000 Fans im Stadion : 1. FC Köln lässt gegen Greuther Fürth mehr Zuschauer zu

Köln Der 1. FC Köln stockt noch einmal die Zahl der erlaubten Zuschauer für das Heimspiel gegen Greuther Fürth auf. 40 000 Fans sind am Freitagabend zugelassen.

Der 1. FC Köln reagiert kurzfristig auf die neue Corona-Schutzverordnung, die ab dem 1. Oktober gilt. Demnach gibt es für Sitzplätze keine Deckelung mehr. Stehplätze dürfen bis zu 50 Prozent ausgelastet werden. Das Gesundheitsamt Köln hat auch für den FC eine Kapazitätserhöhung genehmigt. Aufgrund dieser Entscheidung sind am Freitagabend 40 000 Zuschauer in Köln zugelassen.

Der FC bietet somit weitere 7000 Tickets für FC-Mitglieder an. "Die 8000 Tickets, die am Dienstag in den Verkauf gegangen sind, waren innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Deshalb sind wir proaktiv auf das Gesundheitsamt der Stadt Köln zugegangen, um schon gegen Fürth eine Kapazitätserhöhung zu erreichen", so FC-Finanzboss Alexander Wehrle. "Wir können unseren Fans 7000 weitere Tickets anbieten und freuen uns auf einen tollen Fußballabend mit 40 000 Zuschauern in einem fast ausverkauften Rheinenergie Stadion."