Sieg in Augsburg 1. FC Köln macht Schritt Richtung Klassenerhalt

Sein Team ließ sich auch von Ruben Vargas 1:2 und den Problemen gegen den Ball in der ersten Halbzeit nicht vom Weg abbringen. Das Kölner Trainerteam stellte in der Pause die Anlaufstrategie auf ein 4:2:3:1-System um und ließ so die Augsburger Offensivbemühungen weitgehend zum Erliegen bringen. „Wir haben in der ersten Hälfte keinen Druck auf Augsburg gekriegt. Jeder lange Ball der Augsburger kam an und wir waren in zu vielen Eins-gegen-eins-Situationen. Durch die Umstellung haben wir das sehr gut in den Griff bekommen“, erläuterte Baumgart.