Trainer Baumgart enttäuscht : Verantwortliche des 1. FC Köln reagieren auf Pfiffe der Fans

Köln Während des zwischenzeitlichen 1:2-Rückstands gegen Union Berlin waren von einigen Fans des 1. FC Köln Pfiffe zu hören. Trainer Steffen Baumgart und Sportchef Jörg Jakobs reagierten darauf mit Unverständnis.

In die Freude über den durch ein spätes Tor von Anthony Modeste erzielten Punktgewinn gegen Union Berlin mischte sich bei den Verantwortlichen des 1. FC Köln am Sonntagabend auch etwas Enttäuschung. Der Grund: die Pfiffe einiger Fans, mit denen die Kölner Mannschaft beim Stand von 1:2 in die Halbzeitpause verabschiedet wurde. „Aus meiner Sicht sollte im Stadion in Köln bis auf den Schiedsrichter nur einer pfeifen, und das ist unser Trainer. Zumindest, wenn die Mannschaft wie heute alles gibt und reinwirft“, äußerte sich Interims-Sportchef Jörg Jakobs kritisch über den eigenen Anhang.