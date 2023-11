1. FC Köln vor wichtigem Duell mit Darmstadt Baumgart erwartet Schneckenrennen bis zum Schluss

Und seine Mannschaft muss sich bewegen, um den Untiefen der Tabelle zu entkommen. Das Bedenkliche: Was die Mannschaft im Training anbietet, kann auf das Spiel nicht immer übertragen werden. Abstiegskampf erfordert eben ein erweitertes Maß an Biss, an Galligkeit, an Schärfe. Beim enttäuschende 1:1 in Bochum hatte die Mannschaft diese Attribute aber weitestgehend vermissen lassen. Baumgart will das Bewusstsein für die brisante Situation, für den Abstiegskampf schärfen, den Transfer von der Übung zum Ernstfall umgesetzt sehen, wenn es „nicht mehr gegen die eigenen Leute“, sondern einen relevanten Gegner gehe – wie Darmstadt am heimischen Böllenfalltor. „Wir müssen den Kampf Mann gegen Mann annehmen.“ Und das möglichst schnell. Schnecke Evie hat’s ja vorgemacht.