Pokalspiel am Dienstagabend Baumgart mit Wut im Bauch nach Kaiserslautern

Lange hatten die Baumgart’schen Verhaltensvorstellungen auf dem Rasen auch seine Spieler adaptiert. Auch als Trainer steht er nicht in Verdacht, auch nur einen Millimeter von dieser Einstellung abzuweichen, umso unverständlicher, dass Leipzig einen derartigen Rückschritt bereithielt. „Es gehören Niederlagen und Fehler dazu, die kann man aufarbeiten“, bemerkte der 51-Jährige, was man nicht aufarbeiten könne, „ist Körpersprache. Ich habe zum ersten Mal in den zweieinhalb Jahren, die ich hier sein darf, eine solche Körpersprache erlebt.“ Bei einer Mannschaft, die das nicht an den Tag legt, sei er dann „irgendwann auch mal angepisst“, dann sage er auch entschieden: „bis hierhin und nicht weiter.“ Lange konnten sich seine Spieler an des Trainers Rückhalt erfreuen, und das können sie noch, selbst wenn am Dienstagmittag in der Kabine ein Vulkan ausgebrochen sein dürfte, aber: „Irgendwann ist dann auch Feierabend“. Die Sorgen nach dem vermurksten Abend in Leipzig sind gewachsen, dass der auch und gerade in Köln so beschworene gemeinsame Weg nun einige Barrikaden mehr aufweist. Dieses eine Spiel hat bei Baumgart in der sportlich unbefriedigenden Situation alle Warnsignale ausschlagen lassen. „Was die Jungs über zweieinhalb Jahre gebracht haben, dass sie sich in jedem Spiel den Arsch bis zum Ende aufgerissen haben – das habe ich in Leipzig nicht gesehen. Und das ist eine große Enttäuschung, die wir jetzt aufarbeiten müssen.“