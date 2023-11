Trainer des 1. FC Köln Baumgart scheitert mit seinem Experiment gegen die Bayern

Nein, einen Kappentausch gab es nicht in der kalten Nacht zu Samstag. Die beiden Kappenträger behielten ihre Kopfbedeckung artig auf, der eine eine schwarze (Thomas Tuchel), der andere eine beige-bronzene (Steffen Baumgart). Die beiden Fußballlehrer hatten also darauf verzichtet, ähnlich wie beim Trikottausch nach einem Spiel unter Spielern einen Tauschhandel vorzunehmen. Ohnehin nimmt der Kölner Trainer Baumgart seine Kappe, in Köln trägt er auch eine im Kultstatus stehende Schiebermütze, nur ungern ab, er trägt sie fast immer, „vielleicht“, wie er einmal witzelte, „weil ich nicht so viel an meiner Frisur arbeite“. Doch nicht nur das Abnehmen kommt für ihn nur in Ausnahmesituationen infrage, auch das Abgeben fällt ihm nicht leicht. Einmal durfte sich der Dortmunder Youssoufa Moukoko glücklich schätzen, eine Schiebermütze mit der Baumgart’schen Erkennungsnummer 72 überreicht zu bekommen – der Trainer beglich so Schulden. Einmal erhielt Manuel Neuer, der im Spiel seiner Münchner am Freitagabend im nasskalten Müngersdorf kaum eine Beschäftigung fand, Baumgarts Mütze im Austausch mit seinem Trikot.