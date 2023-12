1. FC Köln vor dem Spiel gegen Mainz Baumgart sieht den Weg beim FC gefährdet

Dabei bezog sich der Trainer auf Gerüchte um einen Verkauf Dejan Ljubicics im Winter, um die gewünschten Einkäufe eines Mittelstürmers, defensiven Mittelfeldspieler und Innenverteidigers finanzieren zu können. Nach dem Abgang von, so Baumgart, „acht Stammspielern“ in den vergangenen drei Sommern befürchtet der 51-Jährige einen weiteren Qualitätsverlust. Er will den Österreicher, der im Sommer einen Wechsel zum VfL Wolfsburg forciert hatte, halten. Unbedingt. Vom Spieler selbst jedenfalls hat er ein aus seiner Sicht positives Fazit erhalten. Er habe mit „Ljubi“ gesprochen. „Er sagt ganz klar, dass er sich in Köln sieht.“ Gut möglich, dass nicht alle Entscheidungsträger das ähnlich sehen. Doch für Baumgart ist der Mittelfeldspieler „sehr wichtig“. Er wisse, was er an Ljubi habe, aber nicht, was er bei „neuen Spielern bekommen würde“. Und noch ist nicht geklärt, ob der Club im Winter überhaupt auf dem Transfermarkt aktiv werden darf, da der Internationale Sportgerichtshof (Cas) noch kein Urteil gefällt hat im Transferstreit um Nachwuchsspieler Jaka Cuber Potocnik.