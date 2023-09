Niederlage in Bremen Beim FC herrscht Ratlosigkeit in der Krise

Ob Christian Keller schon einmal in Papua-Neuguinea war, ist nicht überliefert. Dass ihm die kulinarischen Gepflogenheiten der riesigen Insel im südwestlichen Pazifik bekannt sind, ist aber unbedingt anzunehmen. Bis vor wenigen Jahrzehnten lebten dort Kannibalen und Kopfjäger, und es hält sich die hartnäckige Vermutung, es gebe sie immer noch in diesem Tropenparadies, was uralte menschliche Ängste wachruft. Paradiesische Zustände herrschen in Köln gerade nicht, wenn die Fußballer des ortsansässigen ersten Clubs der Stadt ihrem Beruf auf dem Rasen nachgehen. Und auch hier greift langsam die Angst um sich. Das hat natürlich viel zu tun mit den eigenen fußballerischen Voraussetzungen, aber auch mit dem ausgeprägten gegnerischen Widerwillen, den Kölnern großzügig entgegenzukommen. Der war am Samstagabend in Bremen sehr eindrucksvoll zu beobachten, als die Werder-Profis mit Hunger und Gier aus der Kabine zur zweiten Hälfte kamen und sich noch zu einem 2:1-Sieg kämpften.