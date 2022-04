Saisonfinale : Beim FC keimt Unruhe zur Unzeit auf

Analyse Köln Ausgerechnet auf der Zielgeraden der Saison keimt Unruhe beim 1. FC Köln auf. Bislang überzeugte der FC auch durch die Homogenität der Mannschaft. Die Geschlossenheit geriet zuletzt ins Wanken. Dabei werden am Ende Nuancen über den Ausgang der Saison entscheiden.

Lange war es am Geißbockheim verdächtig still. Obwohl es rund um den 1. FC Köln grundsätzlich viel zu reden gibt, wurde von Seiten des Clubs zuletzt eher wenig geredet – zumindest über brisante Themen. Die Personalien Salih Özcan, Anthony Modeste und Steffen Baumgart? Alles aktuell kein Thema. Erst nach der Saison will man sich den wichtigen Gesprächen widmen. Der Fokus liegt voll und ganz auf dem europäischen Wettbewerb. Jenem Wettbewerb, der beim FC ebenfalls überraschend lange kein Thema sein durfte. Europa? Nein, erst einmal gilt es die 40-Punkte-Marke zu erreichen, lautete das Credo der gesamten Mannschaft, inklusive des Trainerstabs. Es soll auch schon die ersten Neuverpflichtungen geben, deren Namen aber ungewohnt verborgen bleiben.

FC-Trainer Steffen Baumgart trägt eine gehörige Portion Teilschuld an dieser fast schon idyllischen Stille. Der Coach wurde nicht müde, die aufkeimende Euphorie eben in jenem Keim zu ersticken, zu bremsen, den Ball flach zu halten. Obwohl er auf der anderen Seite die Euphorie durch seinen Hurra-Fußball überhaupt erst entfacht hat. Der 50-Jährige profitiert davon, dass viele seiner Prophezeiungen eingetroffen sind. Der vor der Saison ausgelobte Platz zwölf wurde zunächst belächelt, dann aber bei weitem übertroffen. Die vom Coach gelobten Ergänzungsspieler machten den FC zu einer regelrechten Joker-Hochburg und das versprochene Fußballfest gibt es auch Woche für Woche im Kölner Stadion zu bestaunen.

Geschlossenheit des FC wurde erschüttert

Baumgart hat in der Mannschaft ein Vertrauen geschaffen, das dem FC Flügel verleiht. Gut möglich, dass die Kölner dadurch überperformen. Gut möglich, dass andere Mannschaften wie Gladbach oder Hertha BSC aber auch unterperformen. Nach dem 31. Spieltag ist es aber mit Sicherheit kein Zufall mehr, dass der FC auf Platz sieben der Tabelle liegt und sehr realistische Chancen auf den europäischen Wettbewerb hat. Das belegen auch die Zahlen. Köln gehört in vielen Kategorien wie „intensive Läufe“, „Laufdistanz“ und „Sprints“ zu den Topteams der Liga. Die vom Trainer vorgelebte hohe Intensität hat sich offenbar ausgezahlt. Genauso wie die Homogenität des Teams, die „mannschaftliche Geschlossenheit“.

Ausgerechnet auf der Zielgeraden der Saison wurde diese Geschlossenheit aber erschüttert. Am vergangenen Wochenende keimten kleinere Störgeräusche beim FC auf. Zunächst ließ sich Anthony Modeste zu einer eigenen Werbekampagne seines Kaffees hinreißen, dann verweigerte Ondrej Duda die Aufforderung, sich warm zu machen. Der Slowake wurde anschließend für eine Woche suspendiert. „Wir sind im Fußball, da gibt es viele Emotionen. Die hat Ondrej genauso wie das Trainerteam. Da redet man drüber, dann trifft man eine Entscheidung. Wenn alles normal läuft, wird er in der kommenden Woche wieder ganz normal dabei sein“, sagte Baumgart am Dienstag.

Nuancen entscheiden über Europa

Und dennoch könnte die Unzufriedenheit des Mittelfeldspielers eine negative Auswirkung auf die kommenden, entscheidenden Wochen haben. Laut dem sportpsychologischen Experten Thorsten Loch verbessern sich die Einzelleistungen von Spielern einer Mannschaft auch, wenn sich jeder Spieler gleich wertgeschätzt fühlt. Das Bestreben, seinen eigenen Status, das eigene Ansehen, in der Mannschaft zu verbessern, führe auch zu einer verbesserten Einzelleistung, die wiederum dem Team dient. „Problematisch kann es werden, wenn der Einzelne das nicht so erlebt und nicht die ihm, aus seiner Sicht nötige Anerkennung, entgegengebracht wird“, sagt Loch. Dann würde sich dieser Spieler nicht mehr wertgeschätzt fühlen. „Das kann dazu führen, dass die Eigeninteressen Stück für Stück in den Vordergrund rücken und Mannschaftsziele in den Hintergrund gedrängt werden.“