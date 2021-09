Man of the Match : 1. FC Köln: Benno Schmitz überzeugt in Freiburg erneut

Bonn Mit einem erneut starken Spiel hat sich Benno Schmitz für weitere Einsätze beim 1. FC Köln empfohlen. Beim 1:1 in Freiburg bereitete er per Flanke die FC-Führung vor und hatte die rechte Seite gut im Griff.

Es ist eine dieser sachlichen Einschätzungen, die die Trainerarbeit von Steffen Baumgart auch kennzeichnen. Bei der Auswahl des Personals in kurzen Hosen schielt er nicht permanente auf das Feinkostregal, er gibt sich mit den Spielern zufrieden, die ihm zu Verfügung stehen. Auch, weil er weiß, dass er mit seiner anpackenden Art seine Fußballer erreicht. Und er in der Lage ist, sie besser zu machen, was dazu führt, dass seine Mannschaft bislang mehr als die Summe ihrer Teile war. Das lässt ihn zu der Annahme kommen: „Die Jungs, die hier sind, sind gut“, sagte der Trainer des 1. FC Köln nach dem 1:1 beim SC Freiburg. „Wir wollen nicht immer woanders hingucken, wo es angeblich bessere Spieler geben soll. Ich habe gute Jungs und einen guten Kader.“

Einen, den er in der Weite seines eigenen Kaders (wieder)entdeckt hat, ist Benno Schmitz. Jener Rechtsverteidiger, den in Köln lange weder die Fans noch die jeweiligen Trainer auf dem Schirm hatten. Der gut ausgebildete Schmitz (unter anderem beim FC Bayern) ist ein eher ruhiger Vertreter im Selbstdarstellungs-Zirkus Bundesliga. Also flog er eine ganze Zeit lang unter dem Radar. Unter Baumgart hat sich das geändert. Nun fliegt der Bayer wieder auf dem Rasen, die Linie rauf und runter. Bis auf die zweite Liga-Partie bei den Bayern, in der Kingsley Ehizibue mit seiner Schnelligkeit Lücken in die Münchner Abwehr reißen sollte, stand Schmitz in der Startformation des FC. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Nach einer überragenden Partie gegen Bochum lieferte er nun ein Spiel in Freiburg ab, in dem seine Leistung nur leicht abfiel.