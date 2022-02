Länderspielpause : Der 1. FC Köln bestreitet Testspiel beim Siegburger SV 04

Köln Der 1. FC Köln bestreitet am 23. März ein Testspiel gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV 04. Die Partie soll vor rund 4500 Fans um 18 Uhr angepfiffen werden.

Der 1. FC Köln wird die Länderspielpause Ende März zu einem weiteren Testspiel nutzen – und kommt dafür in den Rhein-Sieg-Kreis. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist am Mittwoch, 23. März, zu Gast im Walter-Mundorf-Stadion und trifft dort auf den Mittelrheinligisten Siegburger SV 04. Die Partie soll vor rund 4500 Fans um 18 Uhr angepfiffen werden.

Wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten, wird dann die 2G-plus-Regel gelten. Karten für das Spiel sind sowohl online als auch ab dem 15. Februar in Siegburg in den Geschäften "Intersport Dreschmann" und "Vom Fass" erhältlich.