1:0-Erfolg : 1. FC Köln bezwingt den SC Freiburg

Köln Dank des 14. Saisontreffers von Anthony Modeste hat der 1. FC Köln am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Erfolg über den SC Freiburg gefeiert. Köln setzte sich 1:0 durch und belegt nun den sechsten Tabellenplatz.

Der 1. FC Köln hat einen weiteren großen Schritt Richtung frühzeitigem Klassenerhalt gemacht. Und das ohne Trainer Steffen Baumgart. Während der Kölner Coach sich nach einer Corona-Infektion in Isolation befindet, setzte sich sein Team unter der Führung von Assistenztrainer André Pawlak am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 1:0 durch. Anthony Modeste erzielte mit seinem 14. Saisontreffer das einzige Tor (23.). „Er ist einfach unsere Lebensversicherung. Wir können uns auf ihn verlassen“, lobte FC-Keeper Marvin Schwäbe den Torschützen.

Pawlak stellte das Team auf zwei Positionen im Vergleich zum letzten Liga-Spiel gegen Bochum um. Mark Uth und Jan Thielmann standen für Ondrej Duda und Louis Schaub in der Startformation. Neuzugang Julian Chabot nahm dagegen erst einmal auf der Bank Platz, Rückkehrer Ellyes Skhiri und Neuverpflichtung Bright Arrey-Mbi standen nicht im Kader. Beide Teams attackierten erwartungsgemäß den Gegner früh. Der FC schlug zunächst mehr Kapital heraus und kam schon in den ersten Minuten zu einigen Standardsituationen, ohne jedoch große Gefahr auszustrahlen. Auch ein Schuss von Thielmann ging deutlich am Freiburger Kasten vorbei (11.).