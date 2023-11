Krise beim 1. FC Köln Zwei Rückkehrer sind der Lichtblick

Mit dieser Wut ging es zum DFB-Pokalspiel auf den Betzenberg. Nach der 2:3-Niederlage bei Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend fuhr Baumgart allerdings nicht mit Wut zurück nach Köln. Er befand sich in einer anderen Phase der Gefühlsachterbahn. „Dass ich von Niederlagen enttäuscht bin, kann sich jeder vorstellen. Dass ich von der Anzahl unserer Niederlagen noch mehr enttäuscht bin, das muss ich keinem erklären. Das sieht man mir auch an“, sagte Baumgart nach der Partie. Die Enttäuschung war so groß, dass er auf der Pressekonferenz nicht allzu viele Wort verlieren wollte. „Wir sind einfach in einer Sch…-Situation, die auch nicht besser wird, wenn ich irgendeinen Sch… erzähle.“