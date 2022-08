Nach Ehizibue-Deal : Ein weiterer Abwehrspieler verlässt den FC

Dem 1. FC Köln gehen zunehmend die Abwehrspieler aus. Nach dem offiziellen Abschied von Kingsley Ehizibue zieht es nun einen Innenverteidiger in die 2. Liga

Erst die Nachricht der Verletzungen von Jeff Chabot und Benno Schmitz, dann der Wechsel von Kingsley Ehizibue und nun der bevorstehende Abgang eines weiteren Innenverteidigers - dem FC gehen so langsam die Abwehrspieler aus. Nachdem die Geißböcke am Morgen den Abschied von Ehizibue offiziell bestätigten, machten schnell die nächsten Wechselgerüchte ihre Runde. Bright Arrey-Mbi steht unmittelbar vor dem Abschied. Der Innenverteidiger soll sich auf dem Weg zum Medizincheck nach Hannover befinden und bei den 96ern in Zukunft 2. Liga spielen. Laut übereinstimmender Medien haben der FC sowie Bayern München den Leihvertrag des 19-Jährigen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Damit müssen sich die Kölner Verantwortlichen den ersten Transfer-Flop seit Amtsantritt von Steffen Baumgart eingestehen.