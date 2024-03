Bundesliga-Spieltage terminiert Kellerduell des 1. FC Köln in Mainz am Sonntag

Die Deutsche Fußball Liga hat nun alle Spieltage bis Saisonende terminiert. Demnach geht es für den FC eine Woche nach dem Duell gegen die Rheinhessen mit einem Heimspiel am Samstag, 4. Mai, gegen den SC Freiburg um 18.30 Uhr weiter. Am 33. Spieltag steht am Samstag, 11. Mai, um 15.30 Uhr der letzte Saisonauftritt im Rheinenergie-Stadion an. Gegner ist Union Berlin.