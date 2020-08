Nachfolge von Jürgen Sieger : Carsten Wettich soll Vizepräsident des 1. FC Köln werden

Info

Der erste Testspielgegner des 1. FC Köln im Trainingslager in Donaueschingen (20. bis 28. August) steht fest. Das Team von Trainer Markus Gisdol trifft am Samstag, 22. August, auf den Bundesligisten Union Berlin. Die Partie, zu der 400 Zuschauer zugelassen sind, wird um 17.30 Uhr im Zeppelin Stadion in Friedrichshafen am Bodensee ausgetragen. Der Verkauf der Tickets findet über den heimischen VfB Friedrichshafen statt.