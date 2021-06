1. FC Köln : Lukas Podolski bezichtigt Wolf bei FC-Mitgliederversammlung der Lüge

Köln Auf der virtuellen Mitgliederversammlung des 1. FC Köln wurde Carsten Wettich zum Vizepräsidenten gewählt und der Kölner Vorstand für das Geschäftsjahr 2019/2020 entlastet. Auch zur aktuellen Transferpolitik äußerten sich die FC-Verantwortlichen.

Es war dagegen bereits nach Mitternacht als die beiden wohl wichtigsten Entscheidungen fielen. Carsten Wettich wurde zum Vizepräsidenten des 1. FC Köln gewählt. Jenes Amt, dass der 41-Jährige interimsweise bereits seit Dezember 2019 bekleidet. „Ich nehme die Wahl gerne an und bedanke mich bei euch für das Vertrauen", sagte Carsten Wettich. „Große Worte sind vielleicht nicht die Stärke des Vorstands. Deswegen wollen wir Taten sprechen lassen. Daran könnt ihr uns messen.“ Das Vertrauen erhielt Wettich von 2065 Mitgliedern, 906 stimmten gegen ihn. „Die Wahl bedeutet Kontinuität für den Verein und Ruhe. Beides brauchen wir“, sagte Präsident Werner Wolf. Als die virtuelle Versammlung am Abend begonnen hatte, waren 5500 Mitglieder anwesend, zu diesem späten Zeitpunkt nicht mehr.

FC-Präsident Werner Wolf leistet Abbitte

Der Präsident ging auch auf die schwierige Lage in der Pandemie ein. „Wir haben alles daran gesetzt, dass wir da durchkommen. Wir haben gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern des Geißbockheims daran gearbeitet, dass wir die Lizenzierung ohne Auflagen erhalten haben“, sagte Wolf, der einen Matchplan für die Zukunft, den Sieben-Jahre-Plan, konkretisierte. Demnach wolle sich der FC unter der Top 10 etablieren und verstärkt auf die eigene Jugendarbeit setzen. Vor allem durch ein besseres Marketing will der FC die finanzielle Lücke zu dem angestrebten Ziel schließen. Laut Wolf fehlen dem FC dazu rund 25 bis 30 Millionen Euro pro Saison. Als Zielmarkt nannte der Präsident Japan.

Lukas Podolski bezichtigt Wolf der Lüge

Dennoch musste Wolf auch an diesem Abend Kritik einstecken. Unter anderem von Lukas Podolski, der Wolf während der Veranstaltung via Twitter einer Lüge bezichtigte. Nachdem dieser behauptete, der Vorstand stünde mit dem Kölner Idol in Kontakt, twitterte Podolski: „Während der Mitgliederversammlung des FC wurde erklärt, dass ich a.) in der kommenden Saison nicht zum FC zurückkehren werde, aber man b.) mit mir in einem guten Dialog sei. a.) kann ich bestätigen, b.) nicht. Der Vorstand des 1. FC Köln steht und stand mit mir nicht in Kontakt.“ Finanzboss Alexander Wehrle erklärte später, er stünde mit Podolski im Austausch.