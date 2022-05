Vereins-Ikone gestorben : Der 1. FC Köln trauert um Leo Wilden

Der 1. FC Köln trauert um Leo Wilden. Der frühere Nationalspieler ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Der 1. FC Köln trauert um eine Club-Legende. Der frühere Nationalspieler Leo Wilden ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahre in seiner Heimatstadt Köln gestorben, wie der Verein mitteilte. Wilden trug zwischen 1958 und 1966 in mehr als 300 Spielen das Trikot mit dem Geißbock auf der Brust. Er gehörte zu jener FC-Elf, die einst die beste in Deutschland war. Ausdruck waren die Gewinne der deutschen Meisterschaft 1962 und 1964, damals im ersten Jahr des Bestehens der Bundesliga. Als sogenannter Mittelläufer organisierte er die Kölner Abwehr und hatte somit großen Anteil an den frühen Erfolgen der Kölner.