Entscheidung am Abend : Schafft es der 1. FC Köln auf die Setzliste der Conference-League?

Köln Zwar greift der 1. FC Köln erst Mitte August in die Playoffs der Conference League ein, doch schon am Abend fallen für den FC wichtige Entscheidungen. Denn in der 2. Qualifikationsrunde entscheidet sich, ob der FC Topteams aus dem Weg gehen wird.

Die Fans des 1. FC Köln müssen sich mit dem europäischen Wettbewerb noch ein wenig gedulden. Zwar greift der FC mit den Playoffs erst am 18. und 25. August in den europäischen Wettbewerb ein, doch schon in der 2. Qualifikationsrunde fallen für den FC nicht ganz uninteressante Vorentscheidungen. Denn aktuell ist Köln nicht gesetzt, müsste wie berichtet drei Teams hinter sich lassen, die in der Koeffizient-Wertung besser als die Geißböcke platziert sind. Sonst droht schon in den Playoffs ein Spitzenlos wie der FC Villarreal und möglicherweise das frühzeitige Aus. Drei besser platzierte Mannschaften müssen also in den 2. Qualifikationsrunde ausscheiden, dann würde es der FC auf die Setzliste schaffen.