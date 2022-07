2. Qualifikationsrunde der Conference League : Für den FC fallen bereits wichtige Vorentscheidungen

Köln Zwar greift der 1. FC Köln erst Mitte August in die Playoffs der Conference League ein, doch schon am Abend könnten erste relevante Vorentscheidungen fallen. Denn in der 2. Qualifikationsrunde entscheidet sich, ob der FC Topteams aus dem Weg gehen wird.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Europapokal-Spiele dürfte der 1. FC Köln bereits am vergangenen Samstag sammeln, als die Kölner zum Vorbereitungsspiel gegen den AC Mailand antraten. Das Spiel gegen den italienischen Meister hatte keinen besonderen sportlichen Wert, viel mehr ging es um einen PR-Event. Zumal die Rossoneri alles andere als mit ihrem Stammpersonal angetreten sind. Dennoch schnupperte der FC ein wenig europäische Luft. Erst am 18. und 25. August greifen die Geißböcke in den europäischen Wettbewerb ein. Dann entschiedet sich in den Playoffs, ob der FC auch die Gruppenphase erreicht.

Doch schon in der 2. Qualifikationsrunde fallen für den FC nicht ganz uninteressante Vorentscheidungen. Denn aktuell ist Köln nicht gesetzt, muss drei Teams hinter sich lassen, die in der Koeffizient-Wertung besser als die Geißböcke platziert sind. Sonst droht ein Spitzenlos wie der FC Villarreal. Drei besser platzierte Mannschaften müssen also in den 2. Qualifikationsrunde ausscheiden, dann würde es der FC auf die Setzliste schaffen.

Die 3. Qualifikationsrunde hat keinen Einfluss auf die Setzliste, da die Auslosung der Playoffs vor den Spielen stattfindet. Trotz der Mehrfachbelastung ist das Weiterkommen fast schon essenziell. Denn auch die Conference League bringt Geld. Die Teilnahme der Gruppenphase beschert den Clubs jeweils 2,94 Millionen Euro. Jeder Sieg in der Gruppenphase bringt dann noch einmal 500.000 Euro, ein Remis immerhin 166.000 Euro. Dem jeweiligen Gruppensieger winken noch einmal 650.000 Euro, der Zweite erhält 325.000 Euro. Für das Überstehen der Zwischenrunde oder das Erreichen des Achtelfinales gibt es noch einmal 600.000 Euro. Dazu würde der FC wichtige Zuschauer-Einnahmen kassieren.

In der 2. Qualifikationsrunde treten 13 besser platzierte Mannschaften (gefettet) an:

FC Basel (Schweiz) - Crusaders FC (Nordirland)

Slavia Prag (Tschechien) - Viking Stavanger (Norwegen)

BSC Young Boys (Schweiz) - FK Liepaja (Lettland)

AZ Alkmaar (Niederlande) - FK Tuzla City (Bosnien-Herzegowina)

PAOK Thessaloniki (Griechenland) – Lewski Sofia (Bulgarien)

Istanbul Başakşehir (Türkei) – Maccabi Netanja (Israel)

Maccabi Tel Aviv (Israel) – Zira FK (Aserbaidschan)

FK Astana (Kasachstan) – Raków Częstochowa (Polen)

Molde FK (Norwegen) – IF Elfsborg (Schweden)

APOEL Nikosia (Zypern) – Botew Plowdiw (Bulgarien)

FCSB Bukarest (Rumänien) – Saburtalo Tiflis (Georgien)

BATE Baryssau (Belarus) – Konyaspor (Türkei)